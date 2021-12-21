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Інфляція в Туреччині злетіла
до найвищого рівня за 19 років

Інфляція в Туреччині злетіла до найвищого рівня за 19 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:28

Інфляція в Туреччині злетіла до найвищого рівня за 19 років

Пропонуємо до обговорення:
Споживчі ціни зросли на 36,08%.

Дивися повний текст Інфляція в Туреччині злетіла до найвищого рівня за 19 років.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:28

у нас каждый сезон взлетает, всё не приземлится
велвел
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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