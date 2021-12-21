Споживчі ціни зросли на 36,08%.
Дивися повний текст Інфляція в Туреччині злетіла до найвищого рівня за 19 років.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 11:28
Інфляція в Туреччині злетіла до найвищого рівня за 19 років
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Дивися повний текст Інфляція в Туреччині злетіла до найвищого рівня за 19 років.
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