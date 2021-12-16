У Раді пропонують запровадити нову систему.
Дивися повний текст Штрафні бали за порушення правил дорожнього руху — законопроект.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 16:09
Штрафні бали за порушення правил дорожнього руху —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафні бали за порушення правил дорожнього руху — законопроект.
Додано: Суб 08 січ, 2022 16:09
За неправильную парковку сразу 12 балов нужно давать. Как же задолбали эти лоси на своих ведрах
Додано: Суб 08 січ, 2022 16:52
Штраф за езду после приостановки действия ВУ 3400 грн. Неделю на такси поездить. Интересно, кого этот штраф остановит?
Додано: Нед 09 січ, 2022 14:27
ничего сами придумать не могут, даже эти 12 баллов "спёрли" с Формулы-1... только наши дороги это не Ф1, это джимхана или даже кармагеддон )
Додано: Нед 09 січ, 2022 15:22
Коли краіною керують де..ли, то можна чекати і даі… це боротьба з корупцією….
Додано: Пон 10 січ, 2022 01:47
Ух ты второй раз удаляют сообщение совершенно точно не нарушавшее никаких правил, но походу кому-то не нравящееся(с критикой данной инициативы). Удачного бизнеса этому ресурсу.
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