Водночас понад 10% покупців – експати.
Дивися повний текст IT сформують основний «кістяк» попиту на ринку «первинки».
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Додано: Суб 08 січ, 2022 19:16
IT сформують основний «кістяк» попиту на ринку «первинки»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IT сформують основний «кістяк» попиту на ринку «первинки».
Додано: Нед 09 січ, 2022 00:22
Ох же какие влажные мечты у строителей))
И вот эти 10% экспатов))
Кто все эти люди?
Насколько я знаю любой человечек имеющий деньги на собственное жилье и имеющий доход из-за границы (IT, дизайн, блогеры, и внезапно Webcam модели) мечтают свалить в более цивилизованный места!
Собственно вопрос только в языковом и ментально-социальном барьере.
Поэтому предлагаю красить стены в квартирах в жовто-блакитный, для тех самых патриотов))
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