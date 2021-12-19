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IT сформують основний «кістяк»
попиту на ринку «первинки»

IT сформують основний «кістяк» попиту на ринку «первинки»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:16

IT сформують основний «кістяк» попиту на ринку «первинки»

Пропонуємо до обговорення:
Водночас понад 10% покупців – експати.

Дивися повний текст IT сформують основний «кістяк» попиту на ринку «первинки».
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 00:22

Ох же какие влажные мечты у строителей))
И вот эти 10% экспатов))
Кто все эти люди?
Насколько я знаю любой человечек имеющий деньги на собственное жилье и имеющий доход из-за границы (IT, дизайн, блогеры, и внезапно Webcam модели) мечтают свалить в более цивилизованный места!
Собственно вопрос только в языковом и ментально-социальном барьере.
Поэтому предлагаю красить стены в квартирах в жовто-блакитный, для тех самых патриотов))
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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