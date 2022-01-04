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Український авторинок: топ-10 найпопулярніших марок 2021...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 січ, 2022 19:26
Пропонуємо до обговорення:
Вперше з 2013 року в Україні продали понад 100 тисяч нових автомобілів.
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