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Український авторинок: топ-10
найпопулярніших марок 2021...

Український авторинок: топ-10 найпопулярніших марок 2021...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:26

Український авторинок: топ-10 найпопулярніших марок 2021...

Пропонуємо до обговорення:
Вперше з 2013 року в Україні продали понад 100 тисяч нових автомобілів.

Дивися повний текст Український авторинок: топ-10 найпопулярніших марок 2021 року (інфографіка).
R2
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