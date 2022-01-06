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Перерахунок пенсій чорнобильцям:
скільки осіб отримають...

Перерахунок пенсій чорнобильцям: скільки осіб отримають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:25

Перерахунок пенсій чорнобильцям: скільки осіб отримають...

Пропонуємо до обговорення:
Ліквідаторам аварії на ЧАЕС в Україні з 1 січня підвищили пенсії по інвалідності після перерахунку.

Дивися повний текст Перерахунок пенсій чорнобильцям: скільки осіб отримають надбавку.
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