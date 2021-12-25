Враховуючи демографічну кризу, Україні потрібна абсолютно чітко зрозуміла категорія мігрантів.
Дивися повний текст Глава ДМС описала «ідеального мігранта» для України.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 00:24
Глава ДМС описала «ідеального мігранта» для України
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Дивися повний текст Глава ДМС описала «ідеального мігранта» для України.
Додано: Нед 09 січ, 2022 02:33
Додано: Нед 09 січ, 2022 04:11
Иностранного студента как-то спросили: "Наверное вы были отличником, раз вас послали к нам получать высшее образование? - Нет, конечно! Я был троечником. Отличники поехали в США"
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