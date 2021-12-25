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Глава ДМС описала «ідеального
мігранта» для України

Глава ДМС описала «ідеального мігранта» для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 00:24

Глава ДМС описала «ідеального мігранта» для України

Пропонуємо до обговорення:
Враховуючи демографічну кризу, Україні потрібна абсолютно чітко зрозуміла категорія мігрантів.

Дивися повний текст Глава ДМС описала «ідеального мігранта» для України.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 02:33

  straponesa написав:Кто же эти все мигранты-экспаты?

Сказано же: "идеальный", т.е. в реальности не существующий. Ну и сколько времени у него сохранится намерение работать в Украине почему-то не существенно :)
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 05:13

А в чем интерес для образованного и культурного иностранца жить, работать и платить налоги в Украине?

Вот например, в США высокий уровень доходов, есть университеты, известные своими работами в науке, где можно учиться. Есть компании занимающиеся разработкой современной электроники и программного обеспечения, куда можно устроится на интересную работу. В случае низких доходов государство не только налоги вернет, но еще и доплачивать будет. Да и просто как покупателю удобно, что в магазинах доступно практически всё качественное и по приятным ценам, причем покупая чтото всегда можно легко и просто вернуть обратно в случае брака, или если просто товар не понравился.

А какие выгоды у нас? Зарплата 200 долларов из которой нужно заплатить 19.5% налога и 150 долларов коммуналки? Или продукты с пальмовым жиром и опасными химикатами в магазинах?

И какая выгода гражданам от того, что какой-то мигрант приедет чтобы платить налоги? Еще меньше рабочих мест?

Тоесть своих граждан с образованием и опытом - побоку, пускай едут за границу ишачить и платить налоги в Европе и США, а сюда сомнительных мигрантов завозить... Какой-то странный интерес. Чтото явно не договаривают...
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 07:07

Давайте проголосуем против дебила - модератора, который удаляет посты, даже если они соответствуют теме
konsts1174
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 08:21

  konsts1174 написав:Давайте проголосуем против дебила - модератора, который удаляет посты, даже если они соответствуют теме


Finance превратился в сервис по напарке кредитов до зарплаты и кредитных карт. Срачей им тут не надо, поэтому острые комментарии удаляются даже без уведомления.
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:34

На словах претендуют и выбирают лучших из лучших, а на деле недорого продают украинские документы отбросам со всего мира
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 10:58

Глава ГМС описала НЕ «идеального мигранта» для Украины, а «идеального Эмигранта».
Тогда все становится на свои места.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 11:03

  summacut написав:
  konsts1174 написав:Давайте проголосуем против дебила - модератора, который удаляет посты, даже если они соответствуют теме


Finance превратился в сервис по напарке кредитов до зарплаты и кредитных карт. Срачей им тут не надо, поэтому острые комментарии удаляются даже без уведомления.


Это точно, так что посмотрим сколько провисит мой пост - по предварительным данным за 2021 год естесвенная убыль населения около 700 тыс. - абсолютный рекорд, плюс около 600 тысяч уехало на ПМЖ...
antikkristall
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