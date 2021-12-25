Враховуючи демографічну кризу, Україні потрібна абсолютно чітко зрозуміла категорія мігрантів.
Дивися повний текст Глава ДМС описала «ідеального мігранта» для України.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 00:24
Глава ДМС описала «ідеального мігранта» для України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава ДМС описала «ідеального мігранта» для України.
Додано: Нед 09 січ, 2022 02:33
Додано: Нед 09 січ, 2022 05:13
А в чем интерес для образованного и культурного иностранца жить, работать и платить налоги в Украине?
Вот например, в США высокий уровень доходов, есть университеты, известные своими работами в науке, где можно учиться. Есть компании занимающиеся разработкой современной электроники и программного обеспечения, куда можно устроится на интересную работу. В случае низких доходов государство не только налоги вернет, но еще и доплачивать будет. Да и просто как покупателю удобно, что в магазинах доступно практически всё качественное и по приятным ценам, причем покупая чтото всегда можно легко и просто вернуть обратно в случае брака, или если просто товар не понравился.
А какие выгоды у нас? Зарплата 200 долларов из которой нужно заплатить 19.5% налога и 150 долларов коммуналки? Или продукты с пальмовым жиром и опасными химикатами в магазинах?
И какая выгода гражданам от того, что какой-то мигрант приедет чтобы платить налоги? Еще меньше рабочих мест?
Тоесть своих граждан с образованием и опытом - побоку, пускай едут за границу ишачить и платить налоги в Европе и США, а сюда сомнительных мигрантов завозить... Какой-то странный интерес. Чтото явно не договаривают...
Додано: Нед 09 січ, 2022 07:07
Давайте проголосуем против дебила - модератора, который удаляет посты, даже если они соответствуют теме
Додано: Нед 09 січ, 2022 08:21
Додано: Нед 09 січ, 2022 10:34
На словах претендуют и выбирают лучших из лучших, а на деле недорого продают украинские документы отбросам со всего мира
Додано: Нед 09 січ, 2022 10:58
Глава ГМС описала НЕ «идеального мигранта» для Украины, а «идеального Эмигранта».
Тогда все становится на свои места.
Додано: Нед 09 січ, 2022 11:03
Это точно, так что посмотрим сколько провисит мой пост - по предварительным данным за 2021 год естесвенная убыль населения около 700 тыс. - абсолютный рекорд, плюс около 600 тысяч уехало на ПМЖ...
Додано: Нед 09 січ, 2022 12:41
На самом деле будет около минус 340-350 тыс.
за 11 месяцев 2021 населения минус 317.5 тыс.
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