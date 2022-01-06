Відмова в отриманні карти побиту — один з найнеприємніших моментів, який може статися з мігрантами в Польщі.
Дивися повний текст Що робити, якщо мігранту в Польщі не дали карту побиту.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 13:29
Що робити, якщо мігранту в Польщі не дали карту побиту
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Дивися повний текст Що робити, якщо мігранту в Польщі не дали карту побиту.
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