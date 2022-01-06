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Що робити, якщо мігранту в
Польщі не дали карту побиту

Що робити, якщо мігранту в Польщі не дали карту побиту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 13:29

Що робити, якщо мігранту в Польщі не дали карту побиту

Пропонуємо до обговорення:
Відмова в отриманні карти побиту — один з найнеприємніших моментів, який може статися з мігрантами в Польщі.

Дивися повний текст Що робити, якщо мігранту в Польщі не дали карту побиту.
R2
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