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Китайський ШІ-прокурор оголошує вироки з точністю 97%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 січ, 2022 22:35
Пропонуємо до обговорення:
Китайські дослідники розробили, як вони стверджують, першого в світі прокурора на базі штучного інтелекту.
Дивися повний текст Китайський ШІ-прокурор оголошує вироки з точністю 97%
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