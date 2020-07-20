RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китайський ШІ-прокурор
оголошує вироки з точністю 97%

Китайський ШІ-прокурор оголошує вироки з точністю 97%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:35

Китайський ШІ-прокурор оголошує вироки з точністю 97%

Пропонуємо до обговорення:
Китайські дослідники розробили, як вони стверджують, першого в світі прокурора на базі штучного інтелекту.

Дивися повний текст Китайський ШІ-прокурор оголошує вироки з точністю 97%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96975
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китайський автовиробник NIO провів понад 1 млн...
R2 » Пон 19 жов, 2020 19:42
1 159
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 19:42
korotychzm
Китайський конкурент Tesla залучив пів мільярда доларів...
R2 » Пон 20 лип, 2020 13:56
1 225
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 13:56
alter
Столичний прокурор попався на хабарі в $100 тис
R2 » П'ят 05 чер, 2020 09:45
4 1131
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 11:38
ALexxxS

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.