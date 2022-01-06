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Скільки українці платитимуть
за інтернет цього року

Скільки українці платитимуть за інтернет цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 07:08

Скільки українці платитимуть за інтернет цього року

Пропонуємо до обговорення:
Все дорожчає, і плата за інтернет не є винятком.

Дивися повний текст Скільки українці платитимуть за інтернет цього року.
R2
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