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Форумчани року 2022
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Додано: Пон 20 чер, 2022 08:27
1. Не сообщения, а повідомлення.
2. Зірка Сибарит не здатен надати жодного достовірного прогнозу. Зокрема, по курсу доллара.
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Investor_K
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