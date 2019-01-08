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Форумчани року 2022

Форумчани року 2022
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  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 08:27

Re: Форумчани року 2022

1. Не сообщения, а повідомлення.
2. Зірка Сибарит не здатен надати жодного достовірного прогнозу. Зокрема, по курсу доллара.
Investor_K
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