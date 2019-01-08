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Форумчани року 2022

Форумчани року 2022
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:57

Re: Форумчани року 2022

  Investor_K написав:До Вас учора було колективне звернення по Успіху. Чому ігнорите колективну думку?
Три человека - это не весь коллектив. На ветке Напад раши..... так там вообще общение перешло между максимум 5 участниками у которых свое мнение и не должно быть др. Эта ветка потеряла актуальность.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:03

Re: Форумчани року 2022

Я не писал про весь коллектив форума. Это тысячи участников. Это анриал. Но 3-5 это также коллектив. И они заслуживают как минимум на обратную связь.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:12

  Investor_K написав:Я не писал про весь коллектив форума. Это тысячи участников. Это анриал. Но 3-5 это также коллектив. И они заслуживают как минимум на обратную связь.
Вчера весь коллектив засрал свою ветку и перешёл про войну на др. ветку - финансы. Кстати одни и те же..... Спасибо модератору, что по убирал все сообщения, хотя надо было всю эту гоп компанию забанить.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:26

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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:27

Re: Форумчани року 2022

  Игорь Алексеевич написав:Спасибо модератору...
хотя надо было всю эту гоп компанию забанить.

Модератор такой непослушный оказался, забанил только того, кто утром решил срач продолжить, причем притащил это зачем-то ещё и на валютную. Ох уж этот модератор...


  Игорь Алексеевич написав:Эта ветка потеряла актуальность.

Для кого? Для Игоря Алексеевича? Что нам всем сделать, чтобы ему было хорошо и приятно ее читать? Не задавать ему уточняющие вопросы о клине в районе Энергодар?
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:31

  V2 написав:Investor_K
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Про що мова?

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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 11:34

Re: Форумчани року 2022

  V2 написав:Investor_K
Пропустив.
Про що мова?


Успіх розповідав, як украв 37000 грн на фіктивній бойові службі (сам зїздив до жінки щоб зменшити тиск у пахві) і дуже репетуваав, чому із цих вкрадених з державного бюджету грошей має відстьогувати на ремонт авто. Приблизно так...
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