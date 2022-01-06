Президент Сальвадору Найіб Букеле висловив упевненість, що в 2022 році ціна першої криптовалюти зросте до $100 тис.
Дивися повний текст Президент Сальвадору спрогнозував зростання Bitcoin до $100 тис..
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Додано: Пон 10 січ, 2022 14:53
Президент Сальвадору спрогнозував зростання Bitcoin до...
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Дивися повний текст Президент Сальвадору спрогнозував зростання Bitcoin до $100 тис..
Додано: Пон 10 січ, 2022 14:53
А возможно, что как раз из-за таких "оптимистов" приобретающих ВТС не за свои кровные, а за государев кошт этот ВТС и растёт в цене? Или он (Найиб Букеле) верит, что Сальвадор, без нормальной экономики будет процветать за счёт ВТС?
Конечно население радостно профукает все его начисления, а потом придут и скажут -мало. Или забылся пример Уго Чавеса? Тоже ведь обещал золотые горы....Национализировал..
Госинвестиции в ВТС- это лень и тупость ИХ правительства...
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