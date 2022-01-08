В Україні власники підроблених сертифікатів про щеплення від коронавірусу можуть анулювати документ. Це можна зробити звернувшись до сімейного лікаря.
Дивися повний текст Підроблений COVID-сертифікат можна анулювати. У МОЗ пояснили, як це зробити.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 17:21
Підроблений COVID-сертифікат можна анулювати. У МОЗ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підроблений COVID-сертифікат можна анулювати. У МОЗ пояснили, як це зробити.
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:21
Челок купил сертификат, чтобы потом обратиться к врачу для его аннулирования?)))) И при этом еще и сдать того у кого он купил? Это анекдот.
Додано: Пон 10 січ, 2022 17:43
Была новость в том году: чувак (вроде) после того, как у него сосед-покупун помер -- начал требовать, чтоб его всетаки вакцинировали -- несмотря на наличие сертификата о двух прививках
Додано: Вів 11 січ, 2022 01:21
Лучше бы дали разъяснения, где гарантированно и недорого купить качественный сертификат. Все мои знакомые высокопоставленные чиновники от медицины именно так и сделали. Бесплатно. Но - только для своих. Второй круг - это уже не свои. Цены доходят уже до 5000, и то не у каждого возьмут.
В общем, взялись за нас всерьёз. Кого не убил ни сам вирус, ни первые две прививки, будут добивать "бустерными дозами". Говорят, что это более выгодно и экологично, чем устраивать очередную мировую войну. Да, и более гуманно. И к тому же почти добровольно.
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