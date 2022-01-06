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Рейтинг по прибутку: скільки заробили українські банки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:14
Пропонуємо до обговорення:
Платоспроможні банки України за січень-листопад 2021 року отримали 65,728 млрд гривень прибутку після оподаткування.
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