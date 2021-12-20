Роботодавці запрошують кандидатів без досвіду або з мінімальним досвідом.
Дивися повний текст ТОП-7 вакансій січня: без або з мінімальним досвідом.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 січ, 2022 22:33
ТОП-7 вакансій січня: без або з мінімальним досвідом
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Дивися повний текст ТОП-7 вакансій січня: без або з мінімальним досвідом.
Додано: Пон 10 січ, 2022 22:33
Можу прокоментувати онлайн-школу Englishdom, тут я працюю куратором. Робота стресова, бо потрібно спілкуватися з великою кількістю людей та вирішувати різні ситуації, коли щось комусь не зрозуміло, треба перенести урок і т.д. Але! відмінне керівництво - робота налагоджена, завжди можна попросити про допомогу, пораду. Якщо не знаю як вчинити – вигадуємо рішення всією командою. і на рахунок зарплати – у нас у відділі все прозоро. я завжди знаю, що буде впливати на мою зп і можу її коригувати.
і як плюс зазначу – тут легко взяти вихідний чи відгул, якщо потрібно. Головне заздалегідь попередити і ніхто у твій вихідний тебе смикати не буде, тому що про твій вихідний знатиме вся компанія.
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