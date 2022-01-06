У “Пенсійному кур’єрі” розповіли, чому у людей із 50-річним стажем пенсія становить лише 2200 грн.
Дивися повний текст Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію — роз’яснення ПФУ.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 17:03
Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...
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Дивися повний текст Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію — роз’яснення ПФУ.
Додано: Вів 11 січ, 2022 17:03
Тому що малі зарплати і мало працюючих(по відношенню до кількості пенсіонерів).
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