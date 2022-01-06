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Чому люди з 50-річним стажем
одержують низьку пенсію —...

Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:03

Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...

Пропонуємо до обговорення:
У “Пенсійному кур’єрі” розповіли, чому у людей із 50-річним стажем пенсія становить лише 2200 грн.

Дивися повний текст Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію — роз’яснення ПФУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:03

Тому що малі зарплати і мало працюючих(по відношенню до кількості пенсіонерів).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:39

А какие зарплаты были при союзе?200рублей средняя.человек отработал на заводе и получал 200-400 руб. Сейчас за этот же труд платят 10000. За советскую зарплату насчитывают 1900гр,а за сегодняшнюю 5000.Где справедливость и логика?
sena_2008atp
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