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Україна планує запустити вісім
супутників на орбіту до...

Україна планує запустити вісім супутників на орбіту до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 08:19

Україна планує запустити вісім супутників на орбіту до...

Пропонуємо до обговорення:
Підготовлена Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма на 2021-2025 роки передбачає виведення на орбіту 8 українських супутників.

Дивися повний текст Україна планує запустити вісім супутників на орбіту до 2025 року, — голова Держкосмосу Тафтай.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 08:19

"Омельян-2" с его гиперлупами)).. Денег лучше бы сказал сколько выделили...ноль целых хрен десятых). откуда он Зенит-7Н запускать будет ? «Циклон-4М» коммерческий проект с канадцами и без него и государства развивается.
Джон
 
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