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Запровадження продуктових карток.
Автор ідеї пояснив, що...

Запровадження продуктових карток. Автор ідеї пояснив, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 19:06

Сама по себе идея ввести для социально незащищённых слоёв населения карточки на продукты первой необходимости неплохая. Пятая часть Америки сидит на продуктовых карточках и не краснеет. Но у нас слуги народа настолько далеки от народа, что им тяжело понять, что у социально незащищённых слоёв нет не только Дии, но самих смартфонов.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:17

  alex7k написав:Супераграрная страна у которой 70% продукции идет на экспорт вводит продуктовые карточки? У нас что голод, 30-е годы?

Если верить тому, что голодомор 1932-1933го был вызван насильственным вывозом продуктов на экспорт вместо того, чтобы подарить населению, то да, такой же голод. Только без продразвёрстки. Владельцы агробизнеса добровольно всё вывозят. Наверное, так оно выгоднее, чем своим продавать. А откуда в аграрной стране у народа деньги покупать продукты по мировым ценам? Сельское хозяйство не то, чтобы высокодоходно, а скорее убыточно.
moveton
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