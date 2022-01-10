RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У НБУ пояснили двократне
зростання інфляції

У НБУ пояснили двократне зростання інфляції
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:53

У НБУ пояснили двократне зростання інфляції

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НБУ.

Дивися повний текст У НБУ пояснили двократне зростання інфляції.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97024
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:53

главная причина - бездарность украинской власти...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5348
З нами з: 06.08.08
Подякував: 291 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:58

Re: У НБУ пояснили двократне зростання інфляції

Не треба пояснювати, треба працювати, а не протирати штани у своїх кріслах.
Прораб
 
Повідомлень: 583
З нами з: 02.03.19
Подякував: 437 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання... 1 ... 8, 9, 10
R2 » П'ят 07 січ, 2022 22:24
93 226620
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 22:50
Тракторист
У Німеччині пояснили, чому призупинили сертифікацію...
R2 » Пон 10 січ, 2022 18:01
6 363
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 08:32
yegres
Президент Сальвадору спрогнозував зростання Bitcoin до...
R2 » Пон 10 січ, 2022 14:53
1 24971
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 14:53
leoiskander

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1630)
12.01.2022 23:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.