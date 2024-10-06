Блоги фінансової тематики

Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Шановні форумчани! Поділіться, будь ласка, яких українських блогерів фінансової тематики Ви дивитися/читаєте? Платформа немає значення. Кого можете рекомендувати, щоб поділитися корисним контентом. Буду дуже вдячна за відповіді та посилання.
Ірина_ написав:Шановні форумчани! Поділіться, будь ласка, яких українських блогерів фінансової тематики Ви дивитися/читаєте? Платформа немає значення. Кого можете рекомендувати, щоб поділитися корисним контентом. Буду дуже вдячна за відповіді та посилання.
Ірина_ написав:Шановні форумчани! Поділіться, будь ласка, яких українських блогерів фінансової тематики Ви дивитися/читаєте? Платформа немає значення. Кого можете рекомендувати, щоб поділитися корисним контентом. Буду дуже вдячна за відповіді та посилання.
Ірина_ написав:Шановні форумчани! Поділіться, будь ласка, яких українських блогерів фінансової тематики Ви дивитися/читаєте? Платформа немає значення. Кого можете рекомендувати, щоб поділитися корисним контентом. Буду дуже вдячна за відповіді та посилання.