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Бізнес назвав ТОП-10 пріоритетів для розвитку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 січ, 2022 02:15
Пропонуємо до обговорення:
Європейська бізнес Асоціація "пропонує":https://eba.com.u пріоритети для сприятливого розвитку бізнесу на 2022 рік.
Дивися повний текст Бізнес назвав ТОП-10 пріоритетів для розвитку сприятливого бізнес-клімату
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 02:15
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 02:16
Мусоров проставьте в стойло, и всё будет чики поки)
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