RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Бізнес назвав ТОП-10
пріоритетів для розвитку...

Бізнес назвав ТОП-10 пріоритетів для розвитку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 02:15

Бізнес назвав ТОП-10 пріоритетів для розвитку...

Пропонуємо до обговорення:
Європейська бізнес Асоціація "пропонує":https://eba.com.u пріоритети для сприятливого розвитку бізнесу на 2022 рік.

Дивися повний текст Бізнес назвав ТОП-10 пріоритетів для розвитку сприятливого бізнес-клімату.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97044
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 02:15

Что за чушь?
6333280
Аватар користувача
 
Повідомлень: 194
З нами з: 24.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 02:16

Мусоров проставьте в стойло, и всё будет чики поки)
6333280
Аватар користувача
 
Повідомлень: 194
З нами з: 24.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бізнес Казахстану оцінив збитки через «газові» протести
R2 » Пон 10 січ, 2022 11:29
7 473
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 17:22
Igorten
Аналітик назвав найперспективніші криптоактиви у 2022 році
R2 » Нед 09 січ, 2022 17:28
1 288
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 січ, 2022 17:28
for_u
Криптоаналітик назвав умови падіння Bitcoin до $20 тис.
R2 » П'ят 07 січ, 2022 11:24
1 110
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 11:24
cyxapeb2017

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.