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Rozetka запустила
власну оплату частинами

Rozetka запустила власну оплату частинами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 06:22

Rozetka запустила власну оплату частинами

Пропонуємо до обговорення:
Інтернет-магазин Rozetka запустив власну онлайн-оплату товарів у розстрочку без прив’язки до картки будь-якого банку.

Дивися повний текст Rozetka запустила власну оплату частинами.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 06:22

новое не паханое поле для "скажите код из смс"
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