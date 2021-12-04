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Rozetka запустила власну оплату частинами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 січ, 2022 06:22
Пропонуємо до обговорення:
Інтернет-магазин Rozetka запустив власну онлайн-оплату товарів у розстрочку без прив’язки до картки будь-якого банку.
Дивися повний текст Rozetka запустила власну оплату частинами
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 06:22
новое не паханое поле для "скажите код из смс"
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