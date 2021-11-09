Компанія Meizu нагадала про себе, презентувавши новий ультрабюджетний смартфон під відродженим брендом mBlu.
Дивися повний текст Meizu випустила ультрабюджетний смартфон з потужним акумулятором.
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 07:59
Meizu випустила ультрабюджетний смартфон з потужним...
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Дивися повний текст Meizu випустила ультрабюджетний смартфон з потужним акумулятором.
Додано: П'ят 14 січ, 2022 07:59
як це можна назвати "ультра", коли більше 100 баксів... на T310 є значно дешевші апарати
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