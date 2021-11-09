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Meizu випустила ультрабюджетний
смартфон з потужним...

Meizu випустила ультрабюджетний смартфон з потужним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 07:59

Meizu випустила ультрабюджетний смартфон з потужним...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Meizu нагадала про себе, презентувавши новий ультрабюджетний смартфон під відродженим брендом mBlu.

Дивися повний текст Meizu випустила ультрабюджетний смартфон з потужним акумулятором.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 07:59

як це можна назвати "ультра", коли більше 100 баксів... на T310 є значно дешевші апарати
Tamagoch
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