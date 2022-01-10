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Ліквідність банківського
сектору зросла до майже 250...

Ліквідність банківського сектору зросла до майже 250...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 09:29

Ліквідність банківського сектору зросла до майже 250...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Голвоа Ради НБУ Богдан Данилишин.

Дивися повний текст Ліквідність банківського сектору зросла до майже 250 млрд гривень — Данилишин.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 09:29

Ахаха , обьем долгов власти уже никак не влияет на обьем корпор. кредитов. Власть как наркоман только увеличивает выпуск облигаций , в переди еще выше инфляция
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Модератори: Ірина_, Модератор

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