Про це повідомив Голвоа Ради НБУ Богдан Данилишин.
Дивися повний текст Ліквідність банківського сектору зросла до майже 250 млрд гривень — Данилишин.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 січ, 2022 09:29
Ліквідність банківського сектору зросла до майже 250...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ліквідність банківського сектору зросла до майже 250 млрд гривень — Данилишин.
Додано: П'ят 14 січ, 2022 09:29
Ахаха , обьем долгов власти уже никак не влияет на обьем корпор. кредитов. Власть как наркоман только увеличивает выпуск облигаций , в переди еще выше инфляция
|