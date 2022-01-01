Українські банки мають право заблокувати картку клієнта і звернутися до нього за роз'ясненнями.
Дивися повний текст Українцям можуть заблокувати банківські картки: причини.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:07
Українцям можуть заблокувати банківські картки: причини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям можуть заблокувати банківські картки: причини.
Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:07
Забирайте деньги из банков, уходите в нал, потому что эти шлимазлы, беня и зе, отимеют всех по полной...
|