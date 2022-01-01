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Українцям можуть заблокувати
банківські картки: причини

Українцям можуть заблокувати банківські картки: причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:07

Українцям можуть заблокувати банківські картки: причини

Пропонуємо до обговорення:
Українські банки мають право заблокувати картку клієнта і звернутися до нього за роз'ясненнями.

Дивися повний текст Українцям можуть заблокувати банківські картки: причини.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:07

Забирайте деньги из банков, уходите в нал, потому что эти шлимазлы, беня и зе, отимеют всех по полной...
gento44
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Модератори: Ірина_, Модератор

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