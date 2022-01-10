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Які надбавки до пенсій не буде
збільшено навіть за зміни...

Які надбавки до пенсій не буде збільшено навіть за зміни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 00:13

Які надбавки до пенсій не буде збільшено навіть за зміни...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 грудня 2021 року в Україні підвищився прожитковий мінімум та мінімальна зарплата.

Дивися повний текст Які надбавки до пенсій не буде збільшено навіть за зміни соціальних стандартів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 00:14

79 лет.
Пенсия "максимальная" с совка "химик"(49лет стажа) - повысили курвы на.... 2 копейки.
Да шоб оно пианином придавило.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 13:55

Брехня повна! Нікому нічого не підняли, як інвалід війни 2ї групи кажу!
iliashuk1980
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 11:21

сам брехло! подняли всем инвалидом войны!
tomasevskijmateus
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 11:23

Re: Які надбавки до пенсій не буде збільшено навіть за зміни

это правда подняли в декабре 2021 года ещё!
tomasevskijmateus
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