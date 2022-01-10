З 1 грудня 2021 року в Україні підвищився прожитковий мінімум та мінімальна зарплата.
Дивися повний текст Які надбавки до пенсій не буде збільшено навіть за зміни соціальних стандартів.
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Додано: Суб 15 січ, 2022 00:13
Які надбавки до пенсій не буде збільшено навіть за зміни...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які надбавки до пенсій не буде збільшено навіть за зміни соціальних стандартів.
Додано: Суб 15 січ, 2022 00:14
79 лет.
Пенсия "максимальная" с совка "химик"(49лет стажа) - повысили курвы на.... 2 копейки.
Да шоб оно пианином придавило.
Додано: Суб 15 січ, 2022 13:55
Брехня повна! Нікому нічого не підняли, як інвалід війни 2ї групи кажу!
Додано: Нед 16 січ, 2022 11:23
Re: Які надбавки до пенсій не буде збільшено навіть за зміни
это правда подняли в декабре 2021 года ещё!
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