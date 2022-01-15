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Понад 120 мільярдів доларів за 5 років: завдяки чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 січ, 2022 17:40
Пропонуємо до обговорення:
Це, мабуть, найкращий бізнес, який я знаю у світі. Не розглядаю Apple як інвестицію, скоріше, як нашу третю справу, – заявляв Баффет на початку 2020 року.
Дивися повний текст Понад 120 мільярдів доларів за 5 років: завдяки чому багатшає Воррен Баффет
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Додано: Суб 15 січ, 2022 17:57
Так акції Епл кожен може купити, зайти в застосунок Альфи хоча б. Але декому краще нити, пишучи коменти на форумах. Ніщебродам не допоможе нічого, у них бідність в голові
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espanol
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Додано: Суб 15 січ, 2022 18:02
Тракторист написав:
+1 млрд. у олигарха = обнищанию 1 млн. людей...
Ну да, как будто миллионы пересичных не покупали все эти эпплы, теслы и прочие биткоины.
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Gastarbaiter
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