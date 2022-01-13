Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманцев

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 16 січ, 2022 18:18
Зеленый понимает, что его шансы переизбраться все ниже? Не питаю теплых чувств к ПАП, но при нем такой ерунды не было. Не пора ли принести Гетманцева в жертву ради рейтинга...
Додано: Нед 16 січ, 2022 20:14
Это во все времена и во всех системах.
Чтобы человеку было комфортно, нужны деньги. А это налоги.
Гетьманцев делает свое дело.
Додано: Нед 16 січ, 2022 20:31
Вроде похож на умного и всё понимает.Для чего несёт ахинею непонятно.
Додано: Нед 16 січ, 2022 22:00
Чим дужче будеш вкручувати гайки ,різьба зірветься. Як би податки зменшили і думали би ви за бізнес то й малий та середній бізнес розвивались би і ніхто в конвертах не платив би а навпаки робили би по білому та й ще б робочих місця з'явились би бо треба було би розвивається. А зараз думаєш як вижити і що ви голодранці останнє не забрали. Мені з вашими податками ,штрафами це все нагадує " рассейскую продразверстку "1933 року коли останне забирали. Ви докирувалися до того що борошно с нашої пшениці купуєте назви із Турції. Ганьба. Бути куратором скруток краще. І бізнес стрихти як барашиків.
Додано: Пон 17 січ, 2022 05:01
это можно понимать, что бизнеса уже практически не осталось?
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