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Понад 95% бізнесу платить
зарплату в конвертах - Гетманцев

Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманцев
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 12:31

Re: Понад 95% бізнесу платить зарплату в конвертах - Гетманц

  vt313 написав:Ну прям 33-й.
Украинцы на новогодние праздники выбрасывают пищевых продуктов на 470 млн – 1 млрд гривен. Такие подсчеты привел Центр управления отходами.

если 1 млрд. выкинули - то это 24 грн на каждого. Ложка оливье.
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 14:00

Вдуматься только, какую чушь несет этот недоумокГетьманцев"Законная схема ухода от уплаты налогов". Бредовость этой фразы зашкаливает, еще и от главы налогового комитета. Согласно законодатестьству, уходом от уплаты налогов может быть только любая незаконная схема по снижению налогообложения. Также, запрет компаниям нанимать сотрудников как ФОПов нарушет права человека нанимать внештатников и быть нанятым как внештатник. К тому же, эта норма, в первую очередь, ограбит сотрудников компании. Им будут платить в 1.5 раза меньше. А треть дохода будет забирать наше преступное государство во главе с рыгами времен яныка, которые скрываются за зелеными клоунома
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 15:40

Ну что вы все ноете. Ездить по хорошим дорогам хоцца. Хорошая медицина, образование, чтобы как ТАМ, тоже хоцца. А налоги платить не хоцца. Лучше 3, 4 раза за год смотаться на Мальдивы, Карибы, ещё куда нибудь. И это при том, что имею кафе, или пяток киосков. Вы там на Мальдивах немцев своего возраста встречали? Или американцев, англичан, французов? НЕТ. у них отдыхают те, кто действительно устал. Пенсионеры. И только русские и вы, уставший малый и средний бизнес Украины лындаете по курортам и жалуетесь на жизнь. Пора платить налоги.😂😂😂
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:55

После того как мы ввели налог на воздух - вы стали меньше дышать. Это возмутительно.
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