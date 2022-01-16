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Мінімальна заробітна
плата у світі в 2022 році

Мінімальна заробітна плата у світі в 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 18:28

Мінімальна заробітна плата у світі в 2022 році

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Picodi.com перевірили, як змінився розмір мінімальної зарплати в 64 країнах світу.

Дивися повний текст Мінімальна заробітна плата у світі в 2022 році.
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