Finance.ua дізнався у Державної податкової служби алгоритм подання заяви про перехід на оподаткування як резидента «Дія Сіті».
Дивися повний текст Як ІТ-компаніям стати резидентом «Дія Сіті»: алгоритм.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 20:15
Як ІТ-компаніям стати резидентом «Дія Сіті»: алгоритм
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Дивися повний текст Як ІТ-компаніям стати резидентом «Дія Сіті»: алгоритм.
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