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Як ІТ-компаніям стати
резидентом «Дія Сіті»: алгоритм

Як ІТ-компаніям стати резидентом «Дія Сіті»: алгоритм
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 20:15

Як ІТ-компаніям стати резидентом «Дія Сіті»: алгоритм

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався у Державної податкової служби алгоритм подання заяви про перехід на оподаткування як резидента «Дія Сіті».

Дивися повний текст Як ІТ-компаніям стати резидентом «Дія Сіті»: алгоритм.
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