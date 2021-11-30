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Незважаючи на судовий позов:
BMW продовжує розробку...

Незважаючи на судовий позов: BMW продовжує розробку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:30

Незважаючи на судовий позов: BMW продовжує розробку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.

Дивися повний текст Незважаючи на судовий позов: BMW продовжує розробку бензинових та дизельних моторів.
R2
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