Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.
Дивися повний текст Незважаючи на судовий позов: BMW продовжує розробку бензинових та дизельних моторів.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 23:30
Незважаючи на судовий позов: BMW продовжує розробку...
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Дивися повний текст Незважаючи на судовий позов: BMW продовжує розробку бензинових та дизельних моторів.
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