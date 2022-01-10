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Moderna створить єдину
вакцину від грипу та COVID

Moderna створить єдину вакцину від грипу та COVID
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 03:49

Moderna створить єдину вакцину від грипу та COVID

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна із посланням на ilsole24ore.

Дивися повний текст Moderna створить єдину вакцину від грипу та COVID.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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