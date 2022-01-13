Більшість керівників українських підприємств (70,3%) очікують зростання витрат на одного працівника за наступні 12 місяців.
Дивися повний текст Понад 70% українських підприємств планують підвищити зарплату у 2022 році.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 09:12
Понад 70% українських підприємств планують підвищити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 70% українських підприємств планують підвищити зарплату у 2022 році.
Додано: Вів 18 січ, 2022 09:13
Офіційна нфляція більше 10%, ціни на продукти та комуналку зросли на 20-30%. І очікується новий стрибок.Тож це не підняття зарплат. А компенсація інфляційного стрибка.
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:21
Это если у предприятий будет такая возможность в свете подорожания сырья и энергоресурсов. Тут скорее будет сокращение производства и персонала.
Додано: Вів 18 січ, 2022 15:28
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