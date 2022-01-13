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Понад 70% українських підприємств
планують підвищити...

Понад 70% українських підприємств планують підвищити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:12

Понад 70% українських підприємств планують підвищити...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість керівників українських підприємств (70,3%) очікують зростання витрат на одного працівника за наступні 12 місяців.

Дивися повний текст Понад 70% українських підприємств планують підвищити зарплату у 2022 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:13

Офіційна нфляція більше 10%, ціни на продукти та комуналку зросли на 20-30%. І очікується новий стрибок.Тож це не підняття зарплат. А компенсація інфляційного стрибка.
sergiykopyl
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:21

Это если у предприятий будет такая возможность в свете подорожания сырья и энергоресурсов. Тут скорее будет сокращение производства и персонала.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:28

  rapyd777 написав:Это если у предприятий будет такая возможность в свете подорожания сырья и энергоресурсов. Тут скорее будет сокращение производства и персонала.

все правильно. Тем, кого оставят, трохи подымут зп, остальных в Польшу
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:29

На частных предприятиях сократят, а чиновникам повысят зарплаты...
Цитрин
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