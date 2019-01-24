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Росію не відключатимуть
від SWIFT - ЗМІ

Росію не відключатимуть від SWIFT - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:32

Росію не відключатимуть від SWIFT - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Там визнали, що цей крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків, повідомляють європейські ЗМІ.

Дивися повний текст Росію не відключатимуть від SWIFT - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:33

Отключить надо было сразу же за Крым, чтобы превратить Северную Нигерию в Северную Корею 2.0
Серхио
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:20

  Серхио написав:Отключить надо было сразу же за Крым, чтобы превратить Северную Нигерию в Северную Корею 2.0

Тогда бы вторжение было полномасштабным и некоторые сейчас валили бы лес где то там в Тайге. Да нашару, нашару.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:45

слили, значит....."партнеры"
vadym_bykovets
 
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