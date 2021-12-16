|
|
Тернопільська область починає «Велике будівництво»...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 січ, 2022 17:07
Пропонуємо до обговорення:
Повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш
Дивися повний текст Тернопільська область починає «Велике будівництво» відразу кількох об'їзних доріг
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97114
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 17:07
А каких городов?????
Что за графоманская заметка?
-
p_v_rozen
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 11.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 17:11
опять дурак писал
-
grig90vic
-
-
- Повідомлень: 150
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 січ, 2022 18:18
grig90vic написав:
опять дурак писал
Тут таких полно. Одни пишут, другие коменты трут.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3975
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 774 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор