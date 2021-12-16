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Тернопільська область починає
«Велике будівництво»...

Тернопільська область починає «Велике будівництво»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:07

Тернопільська область починає «Велике будівництво»...

Пропонуємо до обговорення:
Повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш

Дивися повний текст Тернопільська область починає «Велике будівництво» відразу кількох об'їзних доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:07

А каких городов?????
Что за графоманская заметка?
p_v_rozen
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:11

опять дурак писал
grig90vic
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:18

  grig90vic написав:опять дурак писал

Тут таких полно. Одни пишут, другие коменты трут.
p_a_l
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