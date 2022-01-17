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Коли варто очікувати здешевлення
квадратних метрів в Україні

Коли варто очікувати здешевлення квадратних метрів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 19:58

Коли варто очікувати здешевлення квадратних метрів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Забудовники впевнені у подальшому подорожчанні нерухомості впродовж 2022 року.

Дивися повний текст Коли варто очікувати здешевлення квадратних метрів в Україні.
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