Забудовники впевнені у подальшому подорожчанні нерухомості впродовж 2022 року.
Дивися повний текст Коли варто очікувати здешевлення квадратних метрів в Україні.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 19:58
Коли варто очікувати здешевлення квадратних метрів в Україні
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Дивися повний текст Коли варто очікувати здешевлення квадратних метрів в Україні.
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