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Держспецзв'язку з'ясувала,
як зламували держсайти

Держспецзв'язку з'ясувала, як зламували держсайти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 12:16

Держспецзв'язку з'ясувала, як зламували держсайти

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Дивися повний текст Держспецзв'язку з'ясувала, як зламували держсайти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 12:16

Надо сервера под Линуксом держать.
gretzky_vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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