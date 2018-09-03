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Держспецзв'язку з'ясувала, як зламували держсайти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 січ, 2022 12:16
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Дивися повний текст Держспецзв'язку з'ясувала, як зламували держсайти
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R2
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Додано: Сер 19 січ, 2022 12:16
Надо сервера под Линуксом держать.
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gretzky_vic
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