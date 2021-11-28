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У Польщі закликали «Укрзалізницю»
припинити блокування...

У Польщі закликали «Укрзалізницю» припинити блокування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 15:59

У Польщі закликали «Укрзалізницю» припинити блокування...

Пропонуємо до обговорення:
Польська залізниця PKP очікує негайного скасування "Укрзалізницею" транспортних обмежень на транзит до Польщі залізничним транспортом.

Дивися повний текст У Польщі закликали «Укрзалізницю» припинити блокування вантажних перевезень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 15:59

УЗ хочет взяток за возможность ведения бизнеса. Это только ребёнку не понятно.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 16:06

Omega
" У ході консультацій між президентом правління PKP SA та УЗ виявилося, що таких перешкод насправді не існує, а польську сторону повідомили, що скасування введених обмежень виходить за межі компетенції «Укрзалізниці»."

- "Бабушка" и там свои интересы навязывает?
А разве У/З уже поделили?
Kudrjavuy
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