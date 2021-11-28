Польська залізниця PKP очікує негайного скасування "Укрзалізницею" транспортних обмежень на транзит до Польщі залізничним транспортом.
Дивися повний текст У Польщі закликали «Укрзалізницю» припинити блокування вантажних перевезень.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 15:59
У Польщі закликали «Укрзалізницю» припинити блокування...
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Дивися повний текст У Польщі закликали «Укрзалізницю» припинити блокування вантажних перевезень.
Додано: Сер 19 січ, 2022 15:59
УЗ хочет взяток за возможность ведения бизнеса. Это только ребёнку не понятно.
Додано: Сер 19 січ, 2022 16:06
Omega
" У ході консультацій між президентом правління PKP SA та УЗ виявилося, що таких перешкод насправді не існує, а польську сторону повідомили, що скасування введених обмежень виходить за межі компетенції «Укрзалізниці»."
- "Бабушка" и там свои интересы навязывает?
А разве У/З уже поделили?
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