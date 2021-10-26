Про це розповіли в Міністерстві цифрової трансформації України.
Дивися повний текст Чи стане «Дія» платною через BankID — роз'яснення Мінцифри.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 січ, 2022 16:25
Чи стане «Дія» платною через BankID — роз'яснення Мінцифри
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи стане «Дія» платною через BankID — роз'яснення Мінцифри.
Додано: Сер 19 січ, 2022 16:25
Главное чтобы зрители потом вас помидорами и огрызками не забросали, когда при помощи этой дії будут совершаться противоправные действия.
Мне мой несовершеннолетний малой показал как он может со смартфоном в Сильпо алкоголь покупать.
Я уже не говорю про кредиты и дарственные на квартиры. Скоро ждем посмотреть.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|