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Чи стане «Дія» платною через
BankID — роз'яснення Мінцифри

Чи стане «Дія» платною через BankID — роз'яснення Мінцифри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 16:25

Чи стане «Дія» платною через BankID — роз'яснення Мінцифри

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіли в Міністерстві цифрової трансформації України.

Дивися повний текст Чи стане «Дія» платною через BankID — роз'яснення Мінцифри.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 16:25

Главное чтобы зрители потом вас помидорами и огрызками не забросали, когда при помощи этой дії будут совершаться противоправные действия.

Мне мой несовершеннолетний малой показал как он может со смартфоном в Сильпо алкоголь покупать.
Я уже не говорю про кредиты и дарственные на квартиры. Скоро ждем посмотреть.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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