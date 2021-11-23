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Вакцини CoronaVac та Pfizer
не дають антитіл, здатних...

Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних...
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:06

Re: Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних...

Брехлива пропаганда. Не помагає Модерна ні Пфайзер навіть від Дельта ,в мене принаймні 5 хворі на вірус. А про Омікрон мовчу. Коронавак краще себе показує,як приклад Китай,та і мало хворих ,хто вакцинований.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:11

  Ethereum написав:Брехлива пропаганда. Не помагає Модерна ні Пфайзер навіть від Дельта ,в мене принаймні 5 хворі на вірус. \\\

В больницу сколько из тех пятерых попали? -- от тото же -- а то сразу "Не помагає" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:42

  _hunter написав:Нужно понимать :)
При этом:
-- Flu vaccination prevents millions of illnesses


И что? Речь о другом, что опасность представляют новые штаммы, от которых вакцины нет. А те вакцины что есть - это от старых штаммов с прошлых лет, которыми многие уже переболели и благодаря коллективному иммунитету опасность заболеть ими мизерная.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:52

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Нужно понимать :)
При этом:
-- Flu vaccination prevents millions of illnesses and flu-related doctor’s visits each year. For example, during 2019-2020 flu vaccination prevented an estimated 7.5 million influenza illnesses, 3.7 million influenza-associated medical visits, 105,000 influenza-associated hospitalizations, and 6,300 influenza-associated deaths.
-- During seasons when flu vaccine viruses are similar to circulating flu viruses, flu vaccine has been shown to reduce the risk of having to go to the doctor with flu by 40 percent to 60 percent.


И что? Речь о другом, что опасность представляют новые штаммы, от которых вакцины нет. А те вакцины что есть - это от старых штаммов с прошлых лет, которыми многие уже переболели и благодаря коллективному иммунитету опасность заболеть ими мизерная.

И то: опасность представляют все штаммы, даже те, от которых вакцины есть. А те вакцины что есть - это от старых штаммов с прошлых лет, которыми многие еще не переболели и вопреки коллективному иммунитету опасность заболеть ими высока.

Модели CDC -- по предотвращенным смертям/госпитализациям это подтверждают.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:50

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Дивися повний текст Вакцини CoronaVac та Pfizer не дають антитіл, здатних захищати від штаму «Омікрон», - вчені.


  Ethereum написав:Брехлива пропаганда. Не помагає Модерна ні Пфайзер навіть від Дельта ,в мене принаймні 5 хворі на вірус. А про Омікрон мовчу. Коронавак краще себе показує,як приклад Китай,та і мало хворих ,хто вакцинований.


"Никогда такого не было, и вот опять!"
Надо просто больше колоть! :)
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