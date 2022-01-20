|
|
|
Кількість українців, які бажають знайти роботу у Польщі,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:25
Пропонуємо до обговорення:
Спрощення процедури легалізації та працевлаштування підвищило зацікавленість українців роботою в Польщі.
Дивися повний текст Кількість українців, які бажають знайти роботу у Польщі, зросла майже на 40%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97173
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|