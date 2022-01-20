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Кількість українців, які бажають
знайти роботу у Польщі,...

Кількість українців, які бажають знайти роботу у Польщі,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:25

Кількість українців, які бажають знайти роботу у Польщі,...

Пропонуємо до обговорення:
Спрощення процедури легалізації та працевлаштування підвищило зацікавленість українців роботою в Польщі.

Дивися повний текст Кількість українців, які бажають знайти роботу у Польщі, зросла майже на 40%.
R2
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