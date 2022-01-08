Про це повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст МВФ виділить 50 мільярдів доларів на екологію, частину може отримати Україна.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 15:23
МВФ виділить 50 мільярдів доларів на екологію, частину...
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Дивися повний текст МВФ виділить 50 мільярдів доларів на екологію, частину може отримати Україна.
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