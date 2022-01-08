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МВФ виділить 50 мільярдів
доларів на екологію, частину...

МВФ виділить 50 мільярдів доларів на екологію, частину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 15:23

МВФ виділить 50 мільярдів доларів на екологію, частину...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст МВФ виділить 50 мільярдів доларів на екологію, частину може отримати Україна.
R2
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