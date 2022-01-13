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«Стіну Яценюка» добудовано, на проект за 7 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 січ, 2022 18:48
Пропонуємо до обговорення:
Прикордонники повідомили, що в рамках проекту облаштовано 403 км протитранспортних ровів та 99 кілометрів металевих парканів. Замість "Стіни" Кабмін схвалив нову програму з облаштування держкордону на 36 млрд грн.
Дивися повний текст «Стіну Яценюка» добудовано, на проект за 7 років витратили майже 2,5 млрд гривень, — ДПСУ
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