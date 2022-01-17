Відомий інвестор заявив, що історичний обвал акцій, який він спрогнозував рік тому, триває.
Дивися повний текст Обвал на 50%: Відомий інвестор Джеремі Ґрентем назвав американські акції «супербульбашкою».
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 23:00
Обвал на 50%: Відомий інвестор Джеремі Ґрентем назвав...
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Дивися повний текст Обвал на 50%: Відомий інвестор Джеремі Ґрентем назвав американські акції «супербульбашкою».
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