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Обвал на 50%: Відомий інвестор
Джеремі Ґрентем назвав...

Обвал на 50%: Відомий інвестор Джеремі Ґрентем назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 23:00

Обвал на 50%: Відомий інвестор Джеремі Ґрентем назвав...

Пропонуємо до обговорення:
Відомий інвестор заявив, що історичний обвал акцій, який він спрогнозував рік тому, триває.

Дивися повний текст Обвал на 50%: Відомий інвестор Джеремі Ґрентем назвав американські акції «супербульбашкою».
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 23:00

Какой совет? Выход в доллар? Который по сути тот же пузырь...
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