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Заборона ФОПам працювати на
компанії призведе до відтоку...

Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 12:10

Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив старший економіст дослідницької організації CASE Ukraine Володимир Дубровський.

Дивися повний текст Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку айтішників з України, – експерт.
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