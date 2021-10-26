Заборона ФОПам працювати на компанії призведе до відтоку...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
"Звузити можливість для співпраці ФОПів на третій групі з юрособами для надання послуг. Ви розумієте, про що я зараз говорю. Йдеться про тих, хто не хоче платити податки із зарплати та оформляє своїх співробітників як "зарплатних ФОПів". Це все реформа оподаткування доходів. Знижуємо ставку, проте змушуємо платити всіх", – пояснив Гетманцев.
Gastarbaiter написав:И куда они все уедут? В Силиконовую долину? ))) Где ещё можно платить всего 5% налогов?
Практически во всём мире 0% налогов на зарубежные доходы. Например, Эстония. По 0% ставке облагаются услуги, которые не считаются предоставленными в Эстонии
Основная суть, что в Украине выгодно платить 5% налогов, при этом экономить 50-70% на стоимости продуктов питания и покупке/аренде недвижимости.
Безумная цена на отопление может пошатнуть баланс. Средняя цена газа за куб сейчас 50 грн, при этом для населения льготный тариф около 10 грн. Если льготный тариф уберут, и за отопление нужно будет платить 10 000 - 20 000 грн в месяц, то будет смысл переезжать в страны где нет зимы и в отоплении нет необходимости, несмотря на то, что еда и жильё там стоят дороже
"Звузити можливість для співпраці ФОПів на третій групі з юрособами для надання послуг. Ви розумієте, про що я зараз говорю. Йдеться про тих, хто не хоче платити податки із зарплати та оформляє своїх співробітників як "зарплатних ФОПів". Це все реформа оподаткування доходів. Знижуємо ставку, проте змушуємо платити всіх", – пояснив Гетманцев.
Интерпретация?
Это вырванный кусок. И где тут ИТ? Программисты не предоставляют услуги, они создают продукт.